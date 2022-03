Kind bleibt nach Unfall in Kissing unverletzt

Mit dem Schrecken davon kam ein Kind am Freitag nach einem Unfall in Kissing. Ein Fahrradfahrer dagegen wurde verletzt.

In der Bahnhofsallee in Kissing wollte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer am Freitag gegen 16.15 Uhr in einer Parkbucht sein Fahrzeug abstellen. Zusammen mit seinem fünfjährigen Kind stieg er zunächst aus dem Auto aus. Als er sich nochmals seinem Fahrzeug zuwandte, überquerte jedoch das Kind die Fahrbahn und übersah dabei einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der Radler stürzte, verletzte sich und wurde mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand kein Sachschaden. (AZ)