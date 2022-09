Kinderflohmarkt in Kissing findet wieder statt: Helfer dringend gesucht

Lego, Bücher, Schneehosen: Nach zweieinhalb Jahren Pause gibt es wieder einen großen Kinderflohmarkt in Kissing. Seit dem letzten Mal hat sich einiges verändert.

Am Tag vor dem Flohmarkt stapeln sich die Kisten mit ganzen Massen von Pullis, Socken und Mützen, mit Spielsachen und Büchern, erzählt Silvia Rinderhagen, eine der zwei Organisatorinnen. Das Sortieren dauert, jedes einzelne Teil wandert durch die Hände der Helferinnen und Helfer. Zerrissene oder zu alte Kleidung kommt weg, alle Stücke werden nach Funktion und Größe aufgeteilt, um den Kundinnen und Kunden einen guten Überblick zu ermöglichen. "Am Ende ist das wie ein Kaufhaus", sagt Rinderhagen. Gemeinsam mit Claudia Genitheim kümmert sie sich seit mehr als zwei Jahrzehnten um den Kinderflohmarkt. Heuer findet er am 29. September statt, zum ersten Mal seit der Pandemie – und es gibt noch Plätze für Verkäuferinnen und Verkäufer.

Kissinger Flohmarkt gibt es seit über 20 Jahren

Der Kinderflohmarkt im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus in Kissing gehört zu den ältesten in der Region. Üblicherweise findet er zweimal statt, im Frühjahr nach Fasching und im Herbst. Rinderhagen und Genitheim hatten ihn vor 23 Jahren von der Erzieherin Gabriele Wörsching übernommen, die ihn zuvor für den Kindergarten St. Elisabeth gestartet hatte. Aus Altersgründen wollte sie ihn aufgeben. "Aber wir dachten uns, dass wir ihn nicht sterben lassen können", erinnert sich Rinderhagen. Die beiden Frauen hatten zu diesem Zeitpunkt selbst kleine Kinder und schätzten die Möglichkeit sehr. Bis heute hat sich einiges getan. Der Markt ist auf bis zu 100 Anbieterinnen und Anbieter gewachsen, zwischenzeitlich waren bis zu 25 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Und nun, nach zweieinhalb Jahren Pause?

"Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet", sagt Rinderhagen. Was die Menge an Waren sowie das Interesse betrifft: Ehemalige Verkäuferinnen und Verkäufer könnten entweder über die Pandemie viel angesammelt oder sie anderweitig verschenkt haben, einige Eltern bräuchten das Angebot vermutlich nicht mehr. Andererseits spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, viele wollen Ressourcen sparen. Zudem ist das Leben teurer geworden, das könnte neue Kundinnen und Kunden anlocken. In jedem Fall wollen Rinderhagen und Genitheim vorbereitet sein. Deswegen gehen sie jetzt schon auf die Suche: Um den Markt wie gewohnt zu stemmen, brauchen sie mindestens 20 Helferinnen und Helfer. "Wir sind über jede Unterstützung dankbar, ob jemand durchgehend hilft oder nur eine Stunde."

Für den Kinderflohmarkt werden noch Helfer gesucht

Am Donnerstagmorgen werden die Waren sortiert und mit Nummern und Preisen der jeweiligen Verkäuferinnen oder Verkäufern versehen, von 13 bis 18 Uhr stehen die Türen des Dr.-Josef-Zimmermann-Haus offen. Bereits am Freitag gehen die unverkauften Stücke zurück und die Erlöse werden ausgezahlt. Rinderhagen zeigt eine Liste des letzten Marktes von 2020, eine Tabelle mit fein säuberlich notierten Beträgen, Seiten über Seiten. "Das ist meistens meine Nachtaufgabe." Trotz des Aufwands freut sich die Organisatorin darauf, das "Kaufhaus" wieder auf die Beine zu stellen. Bei den vergangenen Malen hatten die Familien bereits vor dem Öffnen vor den Türen gestanden.

Von den gesamten Einnahmen behalten Rinderhagen und Genitheim 20 Prozent ein und spenden diese an verschiedene Kissinger Organisationen und Einrichtungen, etwa das Rote Kreuz, die Grundschule, die Pfadfinder. "Querbeet. Wo gerade Bedarf ist", führt Rinderhagen aus. So flossen über die Jahre schon über 20.000 Euro.

Info: Der Kinderflohmarkt findet am 29. September von 13 bis 18 Uhr im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus in Kissing statt. Wer helfen oder selber Waren verkaufen möchte, kann sich an Silvia Rinderhagen wenden: Tel. 08233/5544. Angeboten werden Winterbekleidung für Kinder der Größen 98 bis 176 sowie Spielzeug, Bücher und Freizeitartikel.