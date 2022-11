Kinoatmosphäre mit Vocalissimo in Kissing

Knapp 200 Besucher erlebten in der Pfarrkirche St. Bernhard in Kissing ein beeindruckendes Konzert.

Sängerin Alexandrina Simeon, Trompeter Thomas Fink, Tom Steppich am Schlagwerk und in bewährter Manier Roland Plomer an der Orgel konzertierten in der Kissinger Pfarrkirche St. Bernhard mit dem Programm Kirchenmusik meets Filmmusik. Begrüßt von Pfarrer Quintero und von Organisator Andreas Offner verabschiedet, hörten die Besucher der Kirche ein abwechslungsreiches Konzert.

Zwei sich wunderbar ergänzende und kontrastierende Klangwelten begegneten sich im Altarraum und auf der Orgelempore. Ein Klangexperiment, das am Ende von den Konzertbesuchern mit langem Beifall gebührend belohnt wurde. Kinoatmosphäre entstand am Anfang eines Konzertes. Dem Ensemble Vocalissimo gelang dieser stimmungsvolle Effekt mit der feurig interpretierten 20th Century Fox Fanfare, die den Auftakt für einen Streifzug durch die Klassiker der Filmmusik bildete. Von Filmmusik aus Krimi, Liebesfilm, Komödie bis hin zum Sportlerfilm bot das Programm musikalische Höhepunkte für jeden Geschmack. Dazwischen kirchenmusikalische Stücke aus God for you oder Halleluja von Leonard Bernstein aus den Chichester Psalms. Die Stücke wurden erklärt von der Moderatorin Gisela Kraus.

Unverwechselbarer Beat bei Pink Panther

Das Ensemble Vocalissimo unter der Leitung von Roland Plomer begeisterte mit einer fein artikulierten, dynamisch differenzierten Interpretation von Themen aus der Krimikomödie Pink Panther. Aus der Trompete von Thomas Fink erklangen spannungsgeladen und doch geheimnisvoll jene punktierten, aufsteigenden Motive, die das Schleichen des Panthers im Vorspann des Filmes illustrieren. Unaufdringlich und präzise verlieh das Schlagzeug diesem Thema seinen unverwechselbaren Beat.

"Live And Let Die" ist der Titelsong des gleichnamigen James Bond Films, dessen charakteristischen Wechsel von elegischem Schwelgen und aggressiver Punktierung das Ensemble überzeugend einfing. Alexandrina Simeon jubelte ein Halleluja durch die Kirche, um auch in gefühlvollen Passagen wie Can you feel the love tonight aus dem Zeichentrickfilm König der Löwen zu punkten.

Von gänzlich anderer Charakteristik war die Filmmusik John Barrys zu Jenseits von Afrika, die einen der Höhepunkte dieses Konzertes darstellte – durch den Kontrast zur sonst sehr bewegten Musik einerseits und durch die emotionale Wirkungskraft der Interpretation andererseits. Das sprunghafte Hauptthema, das sich über dem Flimmern in der Trompete (Thomas Fink) entwickelte, gelangte schließlich mit Piano (Plomer) und Schlagwerk (Tom Steppich) zu melodischer Einheit und höchster Ausdruckskraft im Gesang von Simeon. Das Klangbild wurde durch genaue Phrasierung nicht nur differenziert, sondern erlaubte den Hörern, die Faktur der Musik zu erfassen.

Zwei Stücke von G. F. Händel waren zwischendurch zu hören und zum Ende hin ein Tedeum von Max Reger und ein Agnus Dei aus der Krönungsmesse von Mozart. Zum stimmungsvollen Abschluss eines mitreißenden Konzertes noch die Trumpet Voluntary von Jeremy Clark und langer, langer Applaus.