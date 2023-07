Kissing

Kissing freut sich über ein Plus bei der Gewerbesteuer

Das Haushaltsjahr 2022 lief in Kissing deutlich besser als gedacht.

Von Gönül Frey

2022 kam in Kissing alles nicht so schlimm, wie befürchtet. Das liegt vor allem an den guten Gewerbesteuereinnahmen.

Einen absoluten Krisenhaushalt hatte Kissing für das Jahr 2022 verabschiedet. Angesichts Corona, Ukrainekrieg und einer enormen Kreisumlage bei fehlender Schlüsselzuweisung plante Kämmerin Michaela Fischer mit einer Entnahme von über 4,3 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt – statt der eigentlich vorgeschriebenen Mindestzuführung. Nun präsentierte die Kämmerin dem Gemeinderat die Jahresrechnung. Und die zeigt: Alles lief besser als befürchtet – vor allem dank sehr guter Einnahmen bei der Gewerbesteuer. 2,3 Millionen Euro mehr als gedacht hat Kissing hier eingenommen: insgesamt mehr als 6,5 Millionen Euro. Es ist ein Wert, der laut der Kämmerin sogar deutlich über dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre liegt. Dazu kam, dass in einigen Bereichen weniger Geld ausgegeben wurde als eingeplant. So konnte Kissing sogar doch noch eine kleine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 45.000 Euro erwirtschaften. Die Mindestzuführung wären allerdings 607.000 Euro gewesen. Damit ersparte sich die Kommune auch eine Kreditneuaufnahme. Schuldenstand in Kissing ist so niedrig, wie schon lange nicht mehr Der Schuldenstand betrug zum Jahreswechsel 8,1 Millionen Euro. Es sei der niedrigste Schuldenstand seit den 1997/98er-Jahren, resümierte die Kämmerin. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 701,70 Euro, was deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt liege. "Alles in allem war es ein gutes und zufriedenstellendes Jahr", sagte sie. Auch für den Haushalt des laufenden Jahres ist mittlerweile die Genehmigung vom Landratsamt eingetroffen. Damit gab die Rechtsaufsicht auch ihr Okay zur vorgesehenen Kreditaufnahme von 7,3 Millionen Euro. In der Stellungnahme dazu wurde eine strikte Ausgabendisziplin angemahnt.

