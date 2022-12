Kissing hat eine neue Bürger-App

Die neue Kissing-App ist eine Sammelstelle für alle Informationen aus der Gemeinde. Aber sie bietet noch weitere praktische Funktionen.

„Unsere alte App ist in die Jahre gekommen und hat viele Funktionalitäten nicht mehr aufweisen können, so dass wir uns etwas Neues haben einfallen lassen“, sagte Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der Vorstellung der neuen Kissing App im Gemeinderat. Deshalb habe man sich nun für die Kommunen-App der Gaimersheimer Firma Cosmema GmbH entschieden. Diese wurde individuell auf Kissing zugeschnitten.

Auch andere Gemeinden wie Friedberg und Mering setzen diese ein. Voraussichtlich wird sich auch der Landkreis noch zuschalten, ergänzte der Rathauschef. „Das Konzept der Kissing-App ist, einen so großen Mehrwert für jede Bürgerin und Bürger zu bieten, dass ein Großteil der Bevölkerung diese auch nutzt‟, erklärte Johannes Vollnhals, Geschäftsführer von Cosmema. Erfahrungsgemäß sei sie bei 70 bis 80 Prozent der Einwohner im Einsatz.

Kissing-App bietet alle Informationen rund um die Gemeinde

Kein Wunder, denn dort finden Smartphonebesitzer und -besitzerinnen alle Informationen rund um die Gemeinde, übersichtlich sortiert in verschiedenen Rubriken. Beispielsweise werden in „Aktuelles aus dem Rathaus“ Meldungen aus der Gemeinde Kissing veröffentlicht.

Es ist auch möglich, dass etwa Katastrophenmeldungen als Push-Nachricht aufs Handy zugestellt werden. Werden beispielsweise Keime im Wasser gefunden oder es passiert ein Wasserrohrbruch, ploppt vollautomatisch eine Meldung mit Handlungsempfehlungen auf. Praktisch sind zudem der Veranstaltungskalender sowie die Rubrik „Rathaus & Politik“, wo beispielsweise Ansprechparter der Verwaltung mit ihren Kontaktdaten und Sitzungstermine des Gemeinderats mit Tagesordnungen und Niederschriften aufgelistet sind.

Anklang bei den App-Usern wird sicherlich auch die Sparte „Bürgerservice“ finden. Ziel sei, so Johannes Vollnhals, dass künftig alle Verwaltungsdienstleistungen komplett digital hierüber abgewickelt werden können. Bevor die Unterzeichnung von Formularen mit einer E-Signatur jedoch möglich ist, kann man derzeit zumindest die Vordrucke downloaden.

Kaputte Straßenlampe per App direkt an die Verwaltung melden

Schon verfügbar ist der Schadensmelder. Über ihn können Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel eine defekte Straßenlampe an die Verwaltung melden. Allerdings werden hier die persönlichen Daten erhoben – damit will die Gemeinde sicherstellen, dass diese Funktion nicht missbräuchlich genutzt wird. Die Rubrik Bürgerservice informiert zudem etwa über Pegelstände und die Öffnungszeiten der Wertstoffsammelstelle. Man kann das Fundbüro kontaktieren, wenn man etwas verloren hat, und sich über die Standorte von Hundetoiletten schlau machen. Unter dem Menüpunkt „Online-Terminvereinbarung“ lassen sich Termine mit der Verwaltung vereinbaren, etwa um einen Reisepass zu beantragen oder sich umzumelden.

Wer auf „Leben in Kissing“ klickt, bekommt eine Gesamtübersicht über alles, was mit Kinder- und Seniorenbetreuung zu tun hat. Dazu gibt es einen Überblick über Büchereien, Pfarrämter, Gottesdienste, Kirchen und Friedhöfe. Das Vereinsleben darf natürlich auch nicht fehlen: Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind von den Vereinen vorerst lediglich Kontaktdaten vermerkt. Die Vereine haben aber selbst die Möglichkeit, sich in der App mit eigenen Informationen kostenlos zu präsentieren.

Bürgerapp gibt es kostenlos zum Download

Ausführlich wird zudem das Thema Freizeit abgebildet. „Da arbeiten wir mit dem Tourismusverband zusammen“, erklärt der Cosmema-Geschäftsführer. Dementsprechend wurden umfassende Infos über Wälder, Badeseen, Radtouren und Wanderwege, Kinos, auch Adressen von E-Bike-Verleihs zusammengestellt. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reist, kann auf den Menüpunkt „Mobilität“ klicken. Bayernweit wird hier der öffentliche Nahverkehr abgebildet und es lassen sich alle öffentlichen Verkehrsmittel in Echtzeit über eine Routenplanung abfragen.

Zum Mitmachen bietet sich auch das Thema „Bürger helfen Bürger“ an. Da ist ein digitaler Marktplatz zu finden, an dem Kissingerinnen und Kissinger Leistungen austauschen können, egal ob man jemanden für die Mathenachhilfe oder den Streudienst sucht. Um das lokale Gewerbe zu stärken, werden zudem alle Kissinger Unternehmer und Dienstleister in der App aufgelistet.

Das Programm kann kostenlos im GooglePlay Store und AppStore herunterladen werden und ist auch für ältere Smartphone-Betriebssysteme verfügbar. Es gibt aus Gründen des Datenschutzes weder einen Registrierungsprozess, noch werden persönliche Daten erfasst bzw. Nutzerprofile angelegt.