Kissing hat eine neue Stromtankstelle für E-Bikes und Handys

Direkt am Kissinger Rathaus können Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihre E-Bikes, aber auch elektronische Geräte kostenlos aufladen.

Ein paar Schritte vom Kissinger Rathauseingang entfernt haben vor einigen Tagen zwei Mitarbeiter des Bauhofs die neue Akku-Ladestation der Gemeinde aufgebaut. Dort können Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihre E-Bikes und Smartphones, Tablets, Powerbanks, Notebooks kostenlos aufladen. Wie das funktioniert.

Die Benutzung ist einfach. Die schmale Station verfügt über vier getrennte Akku-Aufbewahrungsfächer, in denen sich jeweils eine Steckdose sowie drei verschiedene Anschlüsse befinden. Wer das eigene Netzteil dabei hat, kann also beispielsweise das Smartphone einfach an der Steckdose anschließen. Hat man das Ladekabel vergessen, lässt sich das Handy am passenden Stecker des USB-Ladegeräts andocken. E-Bike-Besitzer müssen ihren Akku nicht einmal ausbauen. Über einen kleinen Schlitz in der Tür lässt sich das Ladekabel an die Steckdose durchführen. Während der Zeit der Nutzung kann man das Aufbewahrungsfach abschließen. Das funktioniert über ein Münzschloss: Nach Einwurf einer 50-Cent- oder 1-Euro-Münze kann die Tür verriegelt und der Schlüssel abgezogen werden.

E-Bike in Kissing während des Unterrichts aufladen

Bürgermeister Reinhard Gürtner freute sich, dass die Gemeinde Bürgerinnen und Bürgern diesen neuen Service anbieten kann. "Spätestens wenn wir unsere Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach haben, wird die Ladesäule über den eigenen regenerativen Strom versorgt." Man habe diese extra an einem zentralen Ort aufgestellt, fügt Stephanie Brandmeier, Sachgebietsleiterin im Technischen Bauamt, hinzu. Wer etwas im Rathaus zu erledigen habe, könne so währenddessen sein E-Bike aufladen. Vielleicht steigen auch manche Lehrkräfte aus den benachbarten Schulen vom Auto aufs E-Bike um, wenn sie dieses während des Unterrichts "auftanken" können.

Die Anschaffung der Ladesäule hat der Gemeinde Kissing 1800 Euro gekostet. Diesen günstigen Preis habe man dank einer Werbepartnerschaft mit der LEW bekommen, die ihr Logo auf der Station mit angebracht hat, erklärte der Rathauschef.