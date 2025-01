Kissing investiert in Sanierung der Wasserleitungen

Die Wasserrohrbrüche in Kissing häufen sich und zeugen davon, wie marode das Leitungssystem ist. Dieses nach und nach instand zu setzen, ist eine enorme Herausforderung. Vor zwei Jahren haben die Augsburger Stadtwerke die Trinkwasserversorgung in Kissing übernommen. Vor kurzem stellten sie im Bauausschuss die dringendsten Maßnahmen an, die in nächster Zeit anstehen. Das Jahresziel besteht darin, ein Prozent der Leitungen in Kissing zu sanieren. Dafür muss die Gemeinde rund 465.000 Euro investieren. Weil der Haushalt 2025 noch nicht fertig ist, musste der Gemeinderat über die Einstellung der Summe entscheiden. Ohne Gegenstimme sprachen sich die Räte dafür aus, das Geld für die nötigen Arbeiten auszugeben.

