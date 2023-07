Kissing

Kissing macht den Waldkindergarten wetterfest

Im Kissinger Waldkindergarten verbringen die Kinder die größte Zeit im Freien, Brotzeit gemacht wird zum Beispiel an diesem Pausenplatz. Wie sich herausgestellt hat, braucht es im Winter aber doch einen beheizbaren Raum zum Aufwärmen.

Plus Seit 2020 hat Kissing mit der Dachsburg der Johanniter einen Waldkindergarten. Doch die Gemeinde muss hier noch einmal Geld investieren.

Den Wald erkunden, mit Gräsern und Blättern spielen und über Stock und Stein sausen - im Kissinger Waldkindergarten "Dachsburg" sind die Kleinen mit den Erzieherinnen bei Wind und Wetter draußen. Und das finden sie auch gut so. Wenn es im Winter allerdings tagelang durchregnet, fehlt eine Möglichkeit zum Aufwärmen. Der Gemeinderat beriet nun unter anderem über einen beheizbaren Container.

Der Waldkindergarten eröffnete im September 2020 am Waldrand zwischen Kissing und Bachern und wird von den Johannitern betrieben. 18 Kinder werden hier betreut. In den drei Jahren des Bestehens hat sich weiterer Investitionsbedarf herausgestellt. Bürgermeister Reinhard Gürtner erläuterte, um was es konkret geht.

