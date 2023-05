Kissing

12:15 Uhr

Kissing muss für seine Aufgaben hohe Kredite aufnehmen

Plus In Kissing stehen große Investitionen an. Die Schuldenentwicklung im aktuellen Haushalt sehen die Gemeinderäte mit Besorgnis.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

„In Krisenzeiten einen Haushalt vorzubereiten, ist alles andere als einfach“, sagte Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der das Gremium die Haushaltssatzung verabschiedete. „Sicher ist, dass nichts sicher ist“, zitierte der Rathauschef den Schriftsteller Joachim Ringelnatz. Denn man könne die wirtschaftliche Situation der Gemeinde derzeit schwer voraussagen.

Der Haushalt 2023 sei äußerlichen Einflüssen ausgesetzt und unter anderem stark geprägt von den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs. Die Zuspitzung bei der Energieversorgung und bestehende Lieferengpässe hätten zu einem starken Preisanstieg geführt. Kissing sei in allen Aufgabenbereichen von diesen Ausgabensteigerungen in Höhe von knapp 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr betroffen. Damit hätten sich die finanziellen Handlungsspielräume drastisch verringert, obwohl der Investitionsbedarf in die kommunale Infrastruktur unverändert hoch sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen