Kissing

06:15 Uhr

Kissinger Altortjugend pflegt seit 20 Jahren dörfliche Traditionen

Plus Der Festausschuss der Kissinger Altortjugend arbeitet auf Hochtouren für das Gründungsfest vom 1. bis 3. September. Warum man den Vereinsnamen nicht wortwörtlich nehmen sollte.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Die selbst gefertigten Holzschilder an den sechs Ortseingängen von Kissing künden schon seit längerer Zeit vom großen Festereignis. Die Kissinger Altortjugend feiert ihr 20-jähriges Bestehen und stellt dazu ein beachtliches Festprogramm auf die Beine. DJ Party mit hundert Meter Bar und Paarwasser als Spezialgetränk am Freitagabend, Familien- und Seniorennachmittag mit Kindervergnügung, Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Unterhaltung durch die Musikkapelle „Die Kissinger“ am Samstagnachmittag.

Großes Festprogramm der Kissinger Altortjugend

Abends folgt dann Weinfest mit der Bandits Partyband. Und schließlich der Festsonntag beginnend mit dem Weckruf morgens um 6 Uhr, einem Empfang der Vereine zum Weißwurstfrühstück, dann ein Open Air Gottesdienst mit anschließendem Festumzug zum Zelt und dort Mittagessen sowie Festzelt- und Barbetrieb mit der Partyband 089 bis zum Abend. Rund um das Festzelt neben der Paartalhalle hat die Altortjugend so einiges geplant, um 20 Jahre Heimatverbundenheit, Traditionspflege und freundschaftliche Verbundenheit zu feiern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen