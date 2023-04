Kissing

22.04.2023

Kissinger Autorin veröffentlicht fabelhafte Alpensagen für Kinder

Plus Simone Löschberger sieht Kissing als Heimat des Einhorns. Das hat die 44-Jährige in ihrem ersten Buch verwertet: "Klara und Hopps. Fabelhafte Alpensagen."

In höchster Lebensgefahr wachsen dem Kaninchen Klara Flügel – es verwandelt sich in einen Wolpertinger. Auf einer erlebnisreichen Flugreise mit seinem Freund Hopps erkundet es die Welt der Alpen und sammelt Geschichten. Diesen Zugang hat die Kissingerin Simone Löschberger für ihr erstes Buch gewählt. Darin erzählt sie kindgerecht die Alpensagen, die sie in ihrer eigenen Kindheit begleitet haben.

Geboren ist sie zwar in Augsburg. Doch mit einer Mutter aus Kärnten und einem Vater aus Bad Reichenhall haben die Berge in der Familie eine zentrale Rolle gespielt. Bei den Autofahrten in die alte Heimat hieß es immer: "Kennt ihr noch den Namen für diesen Berg?" – und zu jedem Berg gab es eine Geschichte. Wie etwa die vom grausamen König Watzmann, den nach vielen bösen Taten selbst das Schicksal ereilte. Auch auf diese Legende stößt der kleine Wolpertinger Klara.

