Kissinger Bauprojekte verursachen Mehrkosten

Plus Die Arbeiten an Aussegnungshalle und Rathaus beschäftigen den Kissinger Bau- und Werkausschuss.

Die Kissinger Gemeinde muss gerade einige Sanierungsprojekte stemmen. Bei den Bauarbeiten werden immer wieder Mängel entdeckt, die zu Beginn der Kostenplanungen nicht sichtbar waren. Gleich mehrere Projekte beschäftigten in dieser Hinsicht in der jüngsten Sitzung den Bau- und Werkausschuss.