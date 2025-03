Kissinger Fischergilde räumt auf

Bei der diesjährigen Frühjahrsaktion „Saubere Umwelt“ der Fischergilde Kissing fanden sich 122 Mitglieder, davon 17 Jugendliche ein, um einen ihrer Arbeitsdienste abzuleisten. Die Teilnehmerzahl lag sogar noch höher, da viele auch Familienmitglieder oder Freunde mitgebracht hatten. Das freute den 1. Vorsitzenden Peter Fischer. Er begrüßte die Helferinnen und Helfer um 8 Uhr am Parkplatz des Weitmannsees. Nach der Gruppeneinteilung zogen die Trupps mit Eimern und Greifwerkzeigen bewaffnet, um die drei gepachteten Seen des Vereins um Ufer und angrenzendes Gebüsch von Unrat zu befreien. Die Jugendgruppe übernahm dabei komplett den Auensee. Auch der Parkplatz des Weitmannsees wurde wieder mit einbezogen. Begleitfahrzeuge sorgten für Umlademöglichkeiten und nahmen auch größere Teile Totholz auf.

Die Müllmenge insgesamt hielt sich erfreulicherweise an den Seen wieder in Grenzen. Allerdings war ein gestiegener Anteil an Glasflaschen auffällig und am Parkplatz am Weitmannsee wird offenbar nach wie vor Hausmüll „entsorgt“. So füllte sich in der Folge dann auch der bereitgestellte Container doch ziemlich. Nach getaner Arbeit erwartete die Teilnehmer eine wohlverdiente Brotzeit. Der von Alfred Dosch zubereitete Leberkäs, sowie Brezn und Semmeln und die von der Familie Beck gestifteten Getränke fanden regen Anklang.

In einer kurzen Ansprache bedankte sich Fischer bei den Mitgliedern für ihre Mithilfe und hob insbesondere das Engagement der Jugendlichen hervor. Helmut Grimm als Vertreter des für den Weitmannsee zuständigen Erholungsgebietevereins Augsburg (E.V.A) und der 2. Bürgermeister der Gemeinde Kissing Franz-Xaver Sedlmeyr als Verpächter des Auensees bedankten sich für das Engagement der Fischer. Mit der Übergabe einer Spende für die Vereinskasse wurde von beiden den anerkennenden Worten zusätzlich Nachdruck verliehen. Frisch gestärkt gingen einige der Jugendlichen im Anschluss ihrem Hobby unter Aufsicht und Anleitung der Jugendleiter am Weitmannsee in der Praxis nach und konnten auch gleich einige Fänge erzielen. Joachim Renner

