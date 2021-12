Kissinger Impfzentrum öffnet am Mittwoch: Jetzt kann man sich anmelden

Das Impfzentrum in Kissing öffnet am Mittwoch. Bis zu 500 Termine sollen am Tag möglich sein, in den ersten Tagen sind es weniger. Jetzt kann man sich anmelden.

Das Impfzentrum in Dasing ist bereits weit in die Zukunft ausgebucht. Erleichterung soll nun Kissing bringen. Das Impfzentrum in der Gemeinde, das in den vergangenen Tagen in der Paartalhalle aufgebaut wurde, öffnet am Mittwoch. Impfwillige können ihre Impfung jedoch nur mit einem Termin erhalten.

Das Impfzentrum in Kissing startet seinen Betrieb

Den Termin erhält man über die Website der bayerischen Impfzentren. Seit 13 Uhr am Montag kann man sich dort für eine Impfung in Kissing registrieren. Menschen, die keinen Internetzugang haben, können sich bei der Hotline 089/244188110 melden. Dort helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Vitolus bei der Anmeldung. Es gebe telefonisch jedoch keine zusätzlichen Termine, wie der Sprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg, Wolfgang Müller, betont.

Bis zu 500 Impfungen sollen in Kissing bald verabreicht werden. Doch wie Müller sagt, müsse der Betrieb erst einmal anlaufen. Am Mittwoch gebe es demnach 150 Termine, am Donnerstag 200, am Freitag 250. Ab Montag sollen 500 möglich sein.