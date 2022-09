Kissinger können ihre Ideen für die Gemeinde einbringen

Die digitale Umfrage ist abgeschlossen - jetzt können sich die Kissinger Bürger vor Ort beteiligen, um das Konzept für die Gemeinde mitzugestalten.

Wie gut funktioniert der öffentliche Nahverkehr in Kissing? Wo kann man Straßen verschönern, wo fehlt es an Freizeitangeboten? Die Gemeinde hat bereits vor einiger Zeit ein Büro beauftragt, ein umfassendes Konzept für Kissing zu erstellen, das sogenannte integrierte, nachhaltige Stadtentwicklungskonzept (INSEK). Es soll Probleme benennen und Ziele entwickeln, um die Gemeinde für die Zukunft zu stärken. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen sich beteiligen. Im Frühjahr brachten sie über ein Internetportal ihre Ideen ein, nun können sie mit dem Planungsteam vor Ort ins Gespräch kommen.

Projekte in Kissing: Altort, O&K-Gelände

Schon jetzt stehen Schwerpunkte fest, denen sich Kissing widmen will, etwa einer Aufwertung des Altorts, in dem Gebäude, Fußwege und Straßen saniert werden müssen. Weitere Punkte sind das ehemalige O&K-Gelände, ein Ausbau des Bahnhofs sowie ein künftiger Paar-Park. Es gibt erste Ergebnisse der digitalen Befragung, die über das Portal kissing.e-pin.eu eingesehen werden können. Sie zeigen, dass die Menschen viel über ihren Ort zu sagen haben. Mit "Pins", digitalen Stecknadeln, konnten sie ihre Ideen und Anregungen auf einer Karte von Kissing anbringen. Über 200 Menschen beteiligten sich. Fehlende Parkplätze und Gehwege, gefährliche Kreuzungen, aber auch ein Mangel an Fachärzten: An vielen Stellen wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger Verbesserungen.

Wie die Gemeinde diese umsetzt und welche Projekte priorisiert werden - dazu können sie ihre Meinung bald auch direkt kundtun. Am Freitag, 23. September, sind Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde sowie des Planungsteams mit einem Stand in Kissing. Es gibt die Möglichkeit, sich über die bisherigen Ergebnisse des INSEK zu informieren, weitere Ideen einzubringen und über mögliche Lösungen zu diskutieren.

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen in das weitere Verfahren mit einfließen. In nächsten Schritten erarbeiten die Gemeinde und das Planungsteam einen Projekt- und Maßnahmenkatalog, der weit in die Zukunft reicht, nach Informationen des Planungsbüros stehen vor allem die kommenden 15 Jahre im Fokus. Durch INSEK erhält Kissing die Möglichkeit, die darin vorgeschlagenen Projekte mit bis zu 60 Prozent von der Regierung bezuschussen zu lassen.

Info: Der Beteiligungsstand wird am Freitag, 23. September, an verschiedenen Orten in Kissing aufgebaut, von 10 bis 11.30 Uhr vor dem Rathaus, von 12.30 bis 14 Uhr am V-Markt und von 15 bis 16.30 Uhr am Edeka.