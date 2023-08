Kissing

vor 17 Min.

Kissinger Mittelschule verwandelt sich in eine Ministadt für Kinder

In der MiniStadt Kissing wird es auch einen Supermarkt geben, wie hier vor einigen Jahren als das Projekt in Mering durchgeführt wurde.

Plus 90 Kinder können in Kissing fünf Tage lang eine eigene Ministadt gestalten. Das Angebot ist so beliebt, das die Teilnehmerzahl sogar aufgestockt wurde.

Von Heike John Artikel anhören Shape

Mitten in den Schulferien werden sich ab dem kommenden Montag viele Schülerinnen und Schüler in der Kissinger Mittelschule tummeln. Für eine Woche verwandelt sich das Schulgebäude mit dem Pausenhof in eine Spielstadt, in der Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren städtisches Gemeinwesen und das soziale Miteinander in einer Demokratie erleben. Sie können in verschiedene Berufe hineinschnuppern, Bürgermeister, Polizistin oder Bäcker werden, ihren eigenen Lohn in Form von Kissing-Talern verdienen und diesen auch gleich wieder im Café oder einem Einkaufsladen ausgeben. Das Angebot ist bereits ausgebucht, doch es stehen noch weitere Veranstaltungen des Kreisjugendrings an.

Kinder können in Kissing eigene Stadt gestalten

„Hier werden Kinder selbst aktiv und gestalten ihre Stadt nach ihren Vorstellungen“, erklärt Gottfriede Kruppa, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings (KJR) Aichach-Friedberg. Das Projekt MiniStadt läuft seit einigen Jahren, war im vergangenen Jahr in Ried und in den Vorjahren auch bereits in Aichach, Dasing, Mering und Hollenbach. „Bürgermeister Reinhard Gürtner hatte großes Interesse, das wir nach Kissing kommen und die Gemeinde unterstützt uns, indem sie die Räumlichkeiten der Mittelschule samt Pausenhof zur Verfügung stellt“, berichtet Gottfriede Kruppa. Bereits im Januar wurde das Ferienangebot ausgeschrieben und sei innerhalb von Stunden ausgebucht gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen