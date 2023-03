Kissing

06:30 Uhr

Kissinger Spielarche ohne Festnetz: Ist ein Baufehler schuld?

In der Kissinger Spielarche gibt es Diskussionen um das fehlende Festnetz.

Plus Eineinhalb Jahre nach der Fertigstellung ist die Kita Spielarche in Kissing nicht über Festnetz zu erreichen - ärgerlich, finden einige. Das Problem ist komplex.

In Rekordzeit entstand die Kita Spielarche in Kissing. Nach nur sechs Monaten Bauzeit öffnete sie ihre Türen und bietet seither wichtige Betreuungsplätze für die Gemeinde. "Dass es bei einem so schnell hochgezogenen Gebäude irgendwo hapert, überrascht nicht", sagt David Mühlendyck, Geschäftsführer des evangelischen Kinderhauses. Im Fall der Spielarche ist es das Telefonsystem, bei dem es klemmt. Wie einigen Eltern bereits aufgefallen sein wird, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur über Mobiltelefone erreichbar.

