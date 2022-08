Kissinger Verein widmet sich Katzen ohne Heimat

Plus Karin Beckerbauer aus Kissing gründet mit Cordula Driendl 2021 einen Verein für herrenlose Katzen. Sie halfen schon mehreren Tieren, ein neues Zuhause zu finden.

Bei Karin Beckerbauer in Kissing leben die Katzen Bunny, Joey und Fox, Sie sind acht, zehn und fünf Jahre alt und lieben es, gemeinsam im kleinen Garten herumzutollen. Nicht immer hatten sie so ein schönes Leben wie hier. Sie waren viele Jahre herrenlos. Bunny hat durch seinen Katzenschnupfen sogar ein Auge verloren. Aber er kommt damit sehr gut zurecht. Gerade ist er aufgewacht und spielt mit einem hochstehenden Grashalm.