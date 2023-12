Kissinger Vereine bekommen eine Spende von Gut Mergenthau

Ihr Team spendete 1500 Euro an die Freiwillige Feuerwehr, das örtliche Rote Kreuz und die Kissinger Altortjugend. "Wir können uns aufeinander verlassen", sagt Monika Fottner.

Seit 31 Jahren begeistert die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau die Besucherinnen und Besucher mit ihrer besonderen Atmosphäre. Genauso lange spendet das gesamte Gut Mergenthau-Team jeden Cent an Trinkgeld für ehrenamtliche Organisationen. Der Zusammenhalt mit den Kissinger Vereinen ist Mergenthau-Chefin Monika Fottner wichtig, denn: „Wir können uns aufeinander verlassen.“

Kissinger Vereine halfen beim Unwetter

Heuer erhielten die Freiwillige Feuerwehr Kissing, das örtliche Rote Kreuz und die Altortjugend Kissing ein Vorweihnachtsgeschenk. Je 500 Euro wurden an die alteingesessenen Vereine von Michael Müller, der am Steakstand arbeitet, und Gerda Hermeth, die beim Glühweinstand bedient, stellvertretend für das ganze Gut Mergenthau-Team übergeben. „Die Kissinger Vereine waren beim Unwetter so eine Riesenhilfe“, sagte Müller.

Außerdem stünden die drei auserwählten Vereine exemplarisch für die vielen Gemeinschaften in der Gemeinde. Dass sie mit Kissing fest verwurzelt sind, zeigte Kissings Altortjugend, die vor 20 Jahren entstanden ist. Die Vereinsvorsitzenden Alex Gastl und André Rummel erzählen von der Gründung. „Sie geht auf einen Bauwagentreff Ende der 90er-Jahre zurück“, lassen sie ihre Erinnerungen wach werden. Hallenfeste waren damals groß im Kommen und so entstand die Idee, selbst so ein Fest zu veranstalten.

Menschen seien nicht nur Mitglieder von Vereinen, sondern auch aktive Gestalter ihrer eigenen Gemeinschaft. „Ich finde es toll, was die Vereine alles in Bewegung setzen“, sagte Fottner. Das Gut Mergenthau-Team honoriert dies auch jedes Jahr damit, indem sie den Maibaum für Kissing zur Verfügung stellt.

