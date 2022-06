Kissings älteste Kirche wird gefeiert

Die Renovierung ist abgeschlossen, jetzt erstrahlt die Kirche St. Peter in Kissing in neuem Glanz. Das wird mit einer besonderen Veranstaltung gefeiert.

Die Glocken aller Kirchen in Kissing sollen gleichzeitig läuten: "So soll St. Peter begrüßt werden", sagt Büchereileiterin Petra Scola. Die Außenrenovierung der ältesten Kirche der Gemeinde ist abgeschlossen – die ideale Gelegenheit, die Schutzherrschaft des Heiligen Petrus, des Patrons von St. Peter, zu feiern und die Tradition des Patroziniums wieder aufleben zu lassen. Die Gemeinde Kissing, Eigentümerin der Kirche, lädt zu diesem Anlass mit der Öffentlichen Bücherei und in Kooperation mit der katholischen Pfarrei St. Stephan zu einem besonderen gemeinsamen Abend ein.

Die Außenrenovierung der Kissinger Kirche St. Peter ist abgeschlossen

Nach der Renovierung sei es allen ein Bedürfnis gewesen, die Kirche wieder mit Leben zu füllen. Das Bauwerk hat eine bewegte Geschichte: In der Vergangenheit wurde es abgerissen, nur der Chorraum blieb wegen Protesten aus der Bevölkerung erhalten. "Sie ist eine Kirche der Bürger, der Kissinger", sagt Scola. Unter dem Gebäude ziehen sich unterirdische Tunnel durch den Boden. Auch längerfristig will Scola dort Lesungen und kleine Konzerte veranstalten. Der Auftakt findet am Mittwoch, 29. Juni, statt. Der Abend beginnt mit einer Heiligen Messe um 18.30 Uhr. Ein Höhepunkt davon ist "Großer Gott wir loben dich", das letzte Lied in der heiligen Messe, das von der Blaskapelle Kissing begleitet wird. Auch die Büchereileiterin wird einige Stücke auf der Altflöte mitspielen. Im Anschluss, also um 19.15 Uhr, veranstaltet die Bücherei Kissing in und um St. Peter eine Lesung mit Musik.

St. Peter bekam im Zuge der Renovierung auch eine neue Zwiebel. Foto: Edigna Menhard (Archivbild)

Gelesen wird eine historische Ortsbeschreibung von Kissing aus dem Jahr 1873, die der damalige Lehrer Johann Nepomuk Nöggler verfasst hat. Die Lesung wird musikalisch von den beiden Gitarristen Reiner Hofmann und Martin Ebner umrahmt, als besondere Köstlichkeit wird Met ausgeschenkt. Die Veranstaltung findet aber bei jedem Wetter statt. Aber dass man bei Sonnenschein auch vor der kleinen Kirche Platz nehmen und sowohl der Messe als auch der Veranstaltung lauschen kann, wird das ganze Programm akustisch nach außen übertragen. In der Kirche selbst besteht Maskenpflicht. Nach der Messe haben alle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, für die Innenrenovierung der Peterskirche an die Gemeinde zu spenden – im Gegenzug dürfen sie die Glocken läuten.