Kissings Aussegnungshalle ist fast fertig

Plus Eine schwierige Baustelle: Doch jetzt geht die Sanierung am Friedhof dem Ende zu. Das Problem der Feuchtigkeit ist gelöst und für Besucher gibt es mehr Komfort.

Immer wieder fragen Bürgerinnen und Bürger bei ihm nach, wann die Aussegnungshalle endlich fertig renoviert ist, erzählt Kissings Rathauschef Reinhard Gürtner. Nun kann er einen voraussichtlichen Termin nennen: Ende Februar, Anfang März sollen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen sein. Mittlerweile sind die Fortschritte schon zu sehen.