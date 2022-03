Kissing

18:30 Uhr

Kissings Entwicklung im Fokus: Jetzt startet die Bürgerbeteiligung

Plus Kissing wächst und entwickelt sich. Wie - das sollen auch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Über ein Portal können sie ihre Vorschläge einbringen.

Von Anna Katharina Schmid

Auf der interaktiven Karte leuchten kleine Stecknadeln in Rot, Grün, Blau. Sie markieren Kreuzungen, Straßen, Bürgersteige, Spielplätze - und sollen dazu beitragen, dass sich Kissing in Zukunft so entwickelt, wie es sich seine Bürgerinnen und Bürger vorstellen. Das Programm ist Teil des INSEK, dem integrierten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Es soll Probleme in der Infrastruktur aufzeigen, wie gut die Versorgung ist und wo in der Gemeinde Potenzial für Wachstum besteht. Die Ideen der Kissingerinnen und Kissingern spielen eine wichtige Rolle.

