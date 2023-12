Kissing

Kita-Leiterin zu den Vorwürfen: "Diese Reportage zerstört Leben"

Plus Der Kindergarten Alte Schule in Kissing schließt wegen Personalmangel. Leiterin Christina Schnegans über die Undercover-Reportage und Vorwürfe im Umgang mit den Kindern.

Von Anna Katharina Schmid

Leiterin Christina Schnegans ist die Erschöpfung anzuhören. Ihr Kindergarten habe schwierige Jahre hinter sich - geprägt von fehlendem Personal und massenweise Überstunden. Nun steht die Schließung bevor. "Wir wollen gar keine Anerkennung für unsere Arbeit, wir wollen einfach in Frieden diese letzte Woche hinter uns bringen." Das sei kaum möglich. Nachdem bekannt wurde, dass der Kindergarten Alte Schule in der Wallraff-Reportage "Undercover in Kitas" gezeigt worden war, sah sich das Team mit Anfeindungen und Hass konfrontiert. Dabei habe die in den Aufnahmen gezeigte Person, die Kinder scharf maßregelt und wüst über Eltern schimpft, die Einrichtung nach nur vier Monaten wieder verlassen. "Was im Bericht von ihr zu sehen war, war nicht in Ordnung. So etwas habe ich zuvor aber nie beobachtet", sagt Schnegans. Sie kritisiert die Recherchemethoden des "Teams Wallraff" und äußert sich zu den Vorwürfen, dass gerade Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in der Alten Schule nicht angemessen umsorgt worden seien.

Kissinger Kindergarten steht nach Wallraff-Bericht in der Kritik

Als Praktikantin schleuste sich die Wallraff-Reporterin vor eineinhalb Jahren in den Kindergarten ein. Wie es in Elternkreisen heißt, brüste sich eine Nachbarin damit, das Team auf die Kissinger Einrichtung hingewiesen zu haben. "Ich hätte mich absichern müssen, ich hätte nie gedacht, dass so etwas passiert. Aber wir hatten auch nie etwas zu verbergen, also warum ihr nicht unsere Arbeit zeigen?", sagt Schnegans. Die junge Frau sei ihr und ihrem Team seltsam vorgekommen, habe viele Fragen, auch unpassende, gestellt. "Eine Kollegin meinte noch, sie komme ihr vor wie ein Spion." Dann sei sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr aufgetaucht. Dafür trudelte später ein Brief von RTL ein, mit einem Fragenkatalog. Werden Kinder laut gemaßregelt? Wie wird im Team über Eltern gesprochen? "Ich habe mich noch gefragt, wie sie auf diese Dinge kommen."

