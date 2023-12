Kissing

Kita nach Wallraff-Reportage geschlossen: So drastisch reagiert Kissing

Plus Eine Undercover-Reportage erscheint, Erzieherinnen kündigen, die Kita Alte Schule schließt. Ist das rechtens? Kissing hat eine gravierende Entscheidung getroffen.

Von Anna Katharina Schmid

Das gab es im Kissinger Gemeinderat seit vielen Jahren nicht mehr: eine Krisensitzung in den Weihnachtsferien. In dem nicht öffentlichen Treffen entschieden die Rätinnen und Räte über die Zukunft des Kindergartens Alte Schule. Die Einrichtung war im September in einer deutschlandweit ausgestrahlten Wallraff-Sendung zu Problemen in Kitas aufgetaucht. Weil die Erzieherinnen gekündigt hatten, gab der Träger, die St.-Simpert-Stiftung, bekannt, den Kindergarten auf unbestimmte Zeit zu schließen. Ein massives Problem für die Eltern der 18 betreuten Kinder, von denen sich viele an die Kissinger Verwaltung richteten. Die Reaktion der Gemeinde ist drastisch.

Gemeinde Kissing kündigt dem Träger der Kita Alte Schule

Im Gespräch mit unserer Redaktion gab der Personalvorstand der Stiftung, die über 200 Kindergärten verwaltet, bekannt, dass man den Standort langfristig erhalten wolle. Es handele sich um eine vorübergehende Gruppenschließung wegen Personalmangels, nicht um eine Schließung des Kindergartens. Zudem lägen bereits geeignete Bewerbungen vor, man gehe von einem Neustart frühestens am 1. April 2024 aus. Daraus wird wohl nichts werden. Die Gemeinde Kissing beabsichtigt, einen anderen Weg einzuschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

