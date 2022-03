Angebote für Bedürftige: So ist der Kleiderladen in Kissing organisiert

Plus Der Kleiderladen in Kissing wird zum Großteil von Ehrenamtlichen organisiert, im Moment wird für die Ukraine gesammelt. Wie sie das Geschäft stemmen.

Petra Hamberger freut sich über ihr Team von zwölf ehrenamtlichen Helfern im Kleiderladen. Es ist einer der ersten Tage, an dem die drei Helferinnen neue Frühlingsware entgegennehmen und in die Regale einräumen. Sigrid Lakenberg, Theresa Obermayer und Claudia Pilot sind bereits seit 10 Uhr mit der Annahme und Sichtung von Kleidung beschäftigt. Auch ukrainische Flüchtlinge können sich hier melden - und bekommen schnelle Unterstützung.