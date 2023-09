Kleider, Spielzeug, Bücher – die Nachfrage bei Flohmarkt in Kissing ist groß

Nachhaltiges Einkaufen und Erlöse für soziale Zwecke - der Seconhandverkauf in Kissing bewirkt seit Jahrzehnten Gutes. Heuer dauert er erstmals zwei Tage lang.

Gut 30 Menschen warten schon vor der Tür, als der Herbst-Flohmarkt im Bernhard-Zimmermann-Haus in Kissing eröffnet. Organisatorin Silvia Rinderhagen und ihre 26 Helferinnen und Helfer haben um 8 Uhr mit dem Aufbau begonnen und waren erst kurz vor 13 Uhr fertig. Besucherinnen und Besucher schätzen es, dass die Waren beim Flohmarkt nach Art und Größe sortiert sind und von Kleidung bis Kinderski und Schlittschuhe alles günstig erhältlich ist.

88 Verkäuferinnen und Verkäufer meldeten sich für den erstmals zweitägigen Secondhand-Verkauf, den Silvia Rinderhagen für soziale Zwecke bereits seit über 20 Jahren organisiert. „Alle Waren mussten mit Nummer und Preis versehen und in Körben oder Kisten angeliefert werden“, verrät sie. Viele Spielsachen von Playmobil und Duplo, Bagger, Gesellschaftsspiele, Bücher, CDs, DVDs, Schulsachen, Schuhe und Winterkleidung warteten auf Abnehmer. „Wir bekamen aber auch Wintersportartikel wie Kinderski oder Schlittschuhe und Faschingskleidung“, freut sich die Organisatorin.

Erlös aus dem Flohmarkt in Kissing geht immer an einen guten Zweck

Das Projekt oder die Organisation, für die der diesjährige Gewinn bestimmt ist, wird das Team noch gemeinsam festlegen. Die Wasserwacht, die katholische Jugend, die Pfadfinder, die evangelische Kirche, das Mehrgenerationenhaus, Schulen und die Kindergärten erhielten in den vergangenen Jahren die Einnahmen.

Als Leseratten suchten Marlene Haller (links) und Anna Betz (rechts) vor allem nach Büchern. Foto: Heike Scherer

In einem Nebenraum lagern die Kisten und Wäschekörbe, in die nicht verkaufte Artikel vom Organisationsteam am Samstag wieder einsortiert werden müssen. Bei der Abholung erhalten die Teilnehmer die Einnahmen, von denen 20 Prozent abgezogen werden. „Schon heute Abend werde ich eine Zwischenberechnung machen und die Summen für die einzelnen Nummern berechnen“, sagt Silvia Rinderhagen.

Annette Neumeir aus Kissing erfuhr über eine WhatsApp-Gruppe vom Flohmarkt und sucht für ihren bald zweijährigen Sohn Winterkleidung. Ein Anorak, Hosen, ein Pulli und Larngarmshirt liegen bereits auf dem Kinderwagen und bei Spielen möchte sie auch noch nachschauen. „Er ist so schnell gewachsen, dass ihm die Sachen vom letzten Jahr nicht mehr passen. Der Einkauf hier ist außerdem nachhaltig“, erklärt sie.

Mütter suchen beim Flohmarkt nach günstiger Kinderkleidung

Für ihre drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren wollte Uta Wilhelm aus Kissing neue Winterkleidung kaufen. „Meine zwei Mädchen und mein Sohn sind sehr schlank. Darum suche ich nur nach Markensachen. Die sind nämlich auch für den Wiederverkauf geeignet“, weiß sie.

Melanie Lindl aus Merching entschied sich mit ihren Nichten Katharina (links) und Elisabeth (rechts) für "Mein erster Spieleschatz". Foto: Heike Scherer

Marlene Haller und Anna Betz aus Mering schauten sich nach Büchern und DVDs um. „Wir lesen beide sehr gerne und neue Bücher sind teuer. Schon nach zwei Tagen haben wir ein Buch fertig“, lachen sie. Ein Bastelset hatten sie schon gefunden, aber die Bücher, die hier angeboten wurden, kennen sie bereits. Sie beschließen, am Wochenende beim SPD-Flohmarkt in Mering vorbeizugehen.

Carina Krist sucht eifrig mit ihrer siebenjährigen Tochter Anna und ihrem fünfjährigen Sohn Anton in den Bücherkisten. Sie selbst beteiligte sich zum dritten Mal und will sich später noch bei Kleidung umsehen. „Wir leihen zwar bei der Bücherei Kissing aus, aber jeder darf sich heute zwei Bücher auswählen“, schmunzelt die Mutter. Anna entschied sich gleich für die Freundinnengeschichten, Anton für die lustigen Abenteuer mit Benjamin Blümchen.

Anna und Anton Krist entschieden sich für die Bücher Freundinnengeschichten und Benjamin Blümchen. Foto: Heike Scherer

Vor allem Markenspiele für die eigene Tochter und die Nichten Katharina und Elisabeth sucht Melanie Lindl. „Mein erster Spieleschatz“ von Haba hielt sie bereits in der Hand. Obwohl sie eigentlich Kleidung und Schuhe für ihre drei Kinder im Alter von zwei, fünf und acht Jahren suchte, fand Janet Michl aus Kissing zuerst einmal einen lilafarbenen Blechkoffer mit einem Einhorn zum Schnäppchenpreis von 50 Cent. „Der wird bestimmt zum Einkaufen im Kaufladen Verwendung finden. Ich komme jedes Mal, weil die Auswahl sehr groß und alles sortiert ist“, sagt sie.

Über zwei besondere Schnäppchen, eine Kraxe für 15 Euro und ein Reisebett für zwölf Euro für ihr noch nicht geborenes Kind freute sich Nathalie Pepler aus Frankfurt, die gerade zu Besuch bei ihrer Mutter in Kissing war.

Zwei mal im Jahr gibt es den Verkauf in Kissing. 600 Euro noch vom Frühjahrsflohmarkt übergab Organisatorin Silvia Rinderhagen jetzt an Ingrid Engstle für die Meringer Tafel.