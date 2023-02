Kontroverse Diskussion um Windräder in Kissing

Plus Die Zeit ist knapp. Um selber Flächen für Windkraft auszuweisen, müsste Kissing das ganze Gemeindegebiet untersuchen. Doch auch ein anderer Weg birgt Risiken.

Die Kissinger Rätinnen und Räte entschieden einstimmig: Die Gemeinde wird keine Konzentrationsflächen für Windräder ausweisen. Zwar gibt es noch Pläne von vor zehn Jahren, doch diese wurden ad acta gelegt, nachdem damals die 10H-Regelung aufgestellt wurde, und sind heute nicht mehr aktuell. Für neue Untersuchungen fehle die Zeit, wie Bauamtsleiter Bernd Miller darlegte. Einige Räte kritisierten dennoch die Untätigkeit der Gemeinde.