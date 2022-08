Kreative Werke: Kissinger legt erfolgreich Glaser-Meisterprüfung ab

In ganz Bayern gibt es nur einen einzigen Meisterkurs für Glaser. Christoph Deuschl aus Kissing hat ihn absolviert – mit Erfolg.

Sechs Glaser, darunter Christoph Deuschl aus Kissing, haben im Bildungszentrum der Handwerkskammer in Vilshofen (Landkreis Passau) ihre Meisterprüfung bestanden. In ganz Bayern wird nur ein Meisterkurs für Glaserinnen und Glaser angeboten. In einer Meisterstückausstellung präsentierten die kreativen Handwerker Anfang August 2022 Exponate im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Für die über 500 Besucherinnen und Besucher gab es fantasievolle Bleiverglasungen zu sehen.

Kissinger wird Glasermeister in Vilshofen

"Es gibt nur sehr wenige Vorgaben in Bezug auf Größe und Gestaltung", erklärt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Josef Sailer, "und jedes Jahr kommen exzellente Exponate dabei heraus". Jedes einzelne sei eine Meisterleistung für sich, entstanden aus Kreativität und Können, lobte auch Kathrin Zellner, Vizepräsidentin der Handwerkskammer, die neuen Glasermeister in ihrer Festrede. Zellner ermunterte die Meister, optimistisch in die Zukunft zu sehen, denn ihr Wissen sei gefragt wie nie. Die Verarbeitung von Glas erfordere ein Höchstmaß an Erfahrung, Wissen und Kompetenz. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sollen die jungen Meister in der Ausbildung an Lehrlinge weitergeben. Mit ihren ausgezeichneten Kenntnissen können Meister auch Betriebe übernehmen und führen.

Mit ihrer Ausbildung gehören die sechs Absolventen nun zu den begehrten Fachleuten im Glaserhandwerk. Sie sind künftig Ansprechpartner für Planerinnen und Architekten, wenn es um die Verwirklichung ästhetischer und gleichzeitig funktioneller Gestaltung mit Glas geht. (AZ)