Krematorium in Kissing wird erweitert

Das Krematorium in Kissing wird vergrößert. Der Gemeinderat entschied in seiner jüngsten Sitzung, das Sonder- und Gewerbegebiet „Am Silberpark“ nach Norden zu erweitern und den dafür nötigen Bebauungsplan aufzustellen. Den Entwürfen dazu hatte der Kissinger Rat bereits in seiner Sitzung vom 22. Februar dieses Jahres zugestimmt. Jetzt lagen die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange vor. Die Rückmeldungen werden eingearbeitet und der Entwurf noch einmal ausgelegt.

