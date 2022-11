Krimi-Autor Jaumann begeistert in der Kissinger Bücherei

Ein bekanntes Gemälde inspiriert Bernhard Jaumann zu seinem neuesten Buch. Die Zuhörer in Kissing haben einige Fragen an ihn.

Einen spannenden Abend erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Kissinger Bücherei. Autor Bernhard Jaumann, der viele Jahre in Augsburg lebte, gewährte einen einstündigen Einblick in seinen zweiten Krimi der Reihe über die Kunstdetektei Rupert von Schleewitz. Der dritte Band „Banksy und der blinde Fleck“ soll nächsten März erscheinen.

Für sein Buch "Saltimbocca" hatte Jaumann 2003 den renommierten Friedrich-Glauser-Preis erhalten. Der Krimi-Autor, Lehrer für Deutsch, Geschichte und Italienisch, interessiert sich für die Kunstwelt, in der oft unglaubliche Dinge passieren. Das Bild Caravaggios „Der ungläubige Thomas“ faszinierte ihn besonders und inspirierte ihn zum aktuellen Werk "Caravaggios Schatten". Bei der Lesung konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Bücherei immer wieder einen Blick auf das beeindruckende Gemälde werfen.

Das Buch beginnt mit der Begegnung des Protagonisten Rupert von Schleewitz mit seinem früheren Mitbewohner im Internat, Alban Posselt. Dieser bestellt ihn nach Potsdam, um ihm das Bild Caravaggios zu zeigen. Doch plötzlich zückt Alban Posselt ein Messer und sticht es in die Leinwand ins Auge des ungläubigen Thomas. Wenig später wird er von der Polizei abgeführt. Die zweite Szene führte die Zuhörenden zum Vater von Alban Posselt, wo Rupert von Schleewitz Gründe für die Handlung seines früheren Mitschülers finden möchte. In abgedunkelten Räumen mit geschlossenen Fenstern lebt der sonderbare Witwer, der weder Zeitung liest noch sich über das Fernsehen informiert.

Das Ende des Krimis lässt der Autor bei der Lesung offen

Doch die Vorgänge bleiben rätselhaft, vor allem weil das beschädigte Bild nach dem Abtransport zur Restaurierung von zwei bewaffneten Männern geraubt wird. Überraschend erhält Rupert von Schleewitz Besuch in München von Herrn Hansen, der das Gemälde rasch wiederhaben möchte und sich an die empfohlene Kunstdetektei wendet. Die letzte Stelle, die die Zuhörerinnen und Zuhörer in Kissing mitverfolgen durften, spielte kurz vor einem geplanten Übergabetreffen im Büro. Auf dem Weg dorthin wird die Angestellte Clara Iwanowitsch vom Besitzer eines Lieferwagens unter einem Vorwand gestoppt. Als sie aussteigt, bedroht sie ein Mann mit einer Pistole. Ob es gelingt, sie zu befreien und den Caravaggio wieder zu finden, ließ Jaumann natürlich offen.

In der Fragerunde gab er Auskunft, wie er beim Schreiben des Buches vorging. Er beschäftigte sich erst mit dem Leben und den Bildern von Caravaggio, bevor er sich das Bild, das in Potsdam hängt, genauer ansah. Nach drei bis vier Monaten Recherche begann er mit dem Schreiben. Etwa sieben Monate benötigte er, täglich schrieb er vormittags fünf Stunden, gegen Abend korrigierte und überarbeitete er den Text. Für seine Geschichten erstellt Jaumann erst einen Ablaufplan und reichert sie dann mit Nebenhandlungen an. Er macht sich Notizen zu den Figuren und skizziert die einzelnen Szenen. „Aber nicht alles wird in meinen Büchern aufgelöst“, verriet er.

In der Kissinger Bücherei kaufen sich einige Zuhörer das Buch

Schon als Jugendlicher entdeckte Bernhard Jaumann die Liebe zum Schreiben. Während er anfangs Gedichte und Kurzgeschichten verfasste, ist er jetzt beim 14. Buch angekommen. Uschi Bolz fand die Lesung durch die vielen Dialoge sehr interessant. „Jetzt ist man neugierig geworden, wie die Geschichte ausgeht. Aber ich lese lieber Romane als Krimis“, verrät sie. „Wenn man viele Krimis im Fernsehen schaut, kann man sich das Ende denken“, meinte ihr Mann Manfred Bolz. Barbara Kurz kaufte sich kurzentschlossen den Krimi. „Durch die Lesung wurde so eine Spannung aufgebaut, dass ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht“, erklärte sie.

Info: Die nächsten Buchpräsentationen sind die Krimis „Ein letzter Walzer“ von Beate Maxian am 16. November und „Sturm über den Highlands“ von Sybille Baecker am 14. Dezember um 19.30 Uhr (zweiter Termin mit Whiskyverkostung).