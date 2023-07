Kissing

Kritik an der Gestaltung: Geplantes Hotel am Ortseingang erneut abgelehnt

Plus Erneut bekommt das Hotel in Kissing keinen Zuspruch, der Bauausschuss lehnte das Projekt ab. Die Rätinnen und Räte ärgern sich über ein Detail in den Plänen.

Von Anna Katharina Schmid

Die Diskussionen um das neue Hotel am Ortseingang in Kissing finden kein Ende. Erneut haben die Bauherren Pläne eingereicht, erneut lehnte sie der Bauausschuss ab. Diesmal ärgern sich Rätinnen und Räte über ein neues Detail – die Gestaltung des Grundstücks entlang der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße.

Unternehmer kauften das Grundstück am Kissinger Ortseingang

Vor fünf Jahren hatten die Unternehmer Oleg Drewitz und Alexander Jeckel das Grundstück am Kissinger Ortseingang gekauft: Mit ihrem Nutzungskonzept bekamen sie den Zuschlag für die begehrte Fläche. Auf dem Areal planten sie ein großes Geschäftsgebäude, das nahezu fertiggestellt ist, und ein imposantes, fünfstöckiges Hotel am Kreisverkehr. In dessen Erdgeschoss sollten sich ein Restaurant und eine Bäckerei befinden, darüber drei Stockwerke Hotel mit knapp 50 Betten, anschließend zwei Stockwerke mit Büros für unter anderem die Hotelverwaltung und in der obersten Etage zwei Betriebsleiterwohnungen. Dazu eine großzügige Außenterrasse, warme Küche bis spätabends – einen "Treffpunkt für die Gemeinde" stellen sich die Bauherren hier vor.

