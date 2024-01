Kissing

vor 32 Min.

Kritik an geplantem Wohnkomplex: Was passt zum Kissinger Ortsbild?

In der Lerchstraße in Kissing soll ein großer Wohnkomplex entstehen.

Plus Ein geplanter massiver Neubau mitten in Kissing beschäftigt die Gemeinderäte. Sie stimmen dem Vorhaben zu - haben aber große Bedenken.

Von Anna Katharina Schmid

Bereits mehrmals war das geplante Vorhaben in der Lerchstraße 4 Thema im Kissinger Bauausschuss - mit unterschiedlichen Ausführungen. Im Jahr 2022 waren noch zwei Doppelhäuser vorgesehen, 2023 stellte der Bauwerber eine Anfrage für ein Mehrfamilienhaus. Nun entschied der Bauausschuss über die neueste Planung: ein Apartmenthaus mit zehn Wohneinheiten, Carports und Stellplätzen. "Wir stimmen zu, aber mit ungutem Gefühl", sagte Katharina Eigenmann. "Ich sehe hier eine Gefahr für Kissing."

In Kissing soll ein großer Apartmentkomplex entstehen

Es soll ein großes Gebäude werden, das der Bauherr in dem dicht besiedelten Gebiet plant. Das Grundstück befindet sich in einem Bereich ohne Bebauungsplan, daher gilt eine Sonderregelung, nämlich Paragraf 34 im Baugesetzbuch. Demnach gilt vorrangig: Ein Neubau ist dann zulässig, wenn er sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt - und das Ortsbild nicht beeinträchtigt. Die Anfragen für den Bau von Mehrfamilienhäusern sowie den zwei Doppelhäusern hatte der Bauausschuss jeweils den Sitzungsunterlagen zufolge nicht zugestimmt.

