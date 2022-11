Kunst trifft Weihnachten in einer Ausstellung im Kissinger Rathaus

Plus Wie vielfältig und kreativ die Künstlerinnen und Künstler des Kunstkreises Lechkiesel sind, zeigt sich in der Ausstellung im Rathaus.

Draußen vor dem Rathaus zieht der Kissinger Weihnachtsmarkt viele Menschen an, die sich einen Glühwein oder eine Bratwurst gönnen, doch im Gemeindegebäude selbst geht es beschaulicher zu. Dort eröffnete Gernot Kragl, Vorsitzender des Kissinger Kunstkreises Lechkiesel, die Ausstellung „Kunst trifft Weihnachten‟. Kurz stellt er den Gästen die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler vor, von denen viele ebenfalls anwesend waren. Dieses Mal sei die Vernissage sehr unkonventionell, sagt Gernot Kragl.