Kurioses Tauschgeschäft: Dieb stiehlt Roller und lässt einen anderen da

In Kissing wird ein Motorroller entwendet. Das Kuriose: Der Täter oder die Täterin lässt an der Stelle einen anderen Roller zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein ungewöhnlicher Diebstahl trug sich in der Zeit von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, in Kissing zu. In der Lechfeldstraße stahl ein Unbekannter oder eine Unbekannte einen grünen Motorroller der Marke Piaggio. Dieser war in einer Hofeinfahrt vor dem Wohnhaus abgestellt.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise zum Rollerdieb

Das Ungewöhnliche dabei ist, dass der Täter oder die Täterin an der Stelle einen anderen Motorroller ohne Kennzeichen zurückließ. Dieser stammte laut Polizei wohl auch aus einem Diebstahl, da er aufgebrochen war. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 600 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)