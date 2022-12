Langjähriger Bauamtsleiter Alfred Schatz in Kissing verabschiedet

Alfred Schatz geht in den Ruhestand. Seine Verdienste würdigt Kissings Bürgermeister Gürtner beim Jahresabschluss des Gemeinderats. Dabei verleiht er außerdem Hörig den Ehrenring.

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause konnte dieses Jahr das traditionelle Weihnachtsessen des Kissinger Gemeinderats wieder stattfinden. Dabei standen mit Bauamtsleiter Alfred Schatz und Gemeinderat Wolfgang Hörig zwei Personen im Mittelpunkt, die das kommunalpolitische Geschehen in Kissing viele Jahre lang mitgestaltet haben.

Zunächst wurden die ankommenden Gäste von Bürgermeister Reinhard Gürtner und seiner Ehefrau begrüßt und bekamen gleich heißen Hüttenpunsch oder Apfelglühwein. „Die Grippewelle hat uns heute ein Schnippchen geschlagen“, sagte der Rathauschef. Denn kurzfristig hatten viele Gemeinderäte krankheitsbedingt absagen müssen. Deshalb lud der Rathauschef weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ein. „Es ist doch ein schönes Geschenk, dass wir uns wieder treffen können“, freute er sich. Das wiege noch mehr als die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, weil so wieder ein Stück Lebensqualität zurückgewonnen wurde.

Kissinger Gemeinderat hat im Jahr 2022 viele Projekte angepackt

„ Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Es muss aber nicht immer etwas Großes und Materielles sein. Auch Zeit kann ein Geschenk sein“, sagte er. Reichlich Zeit haben die Gemeinderäte dieses Jahr in eine Vielzahl von Projekten gesteckt, die Reinhard Gürtner Revue passieren ließ, wie etwa die Sanierung der Aussegnungshalle, die Kooperation der Stadtwerke im Bereich Wasserversorgung, die Außensanierung der Peterskirche, die energetische Begutachtung der öffentlichen Gebäude, der Architekturwettbewerb für die Grundschule, der innerörtliche Paarausbau und das Geländer am Burgstall.

Den feierlichen Anlass nutzte der Bürgermeister, um Alfred Schatz in den Ruhestand zu verabschieden. Seit 1989 arbeite dieser bei der Gemeinde Kissing, zuletzt als Leiter der Bauverwaltung. „Ruhestand ist, wenn eine gute Zeit der einzige Job ist“, sagte Reinhard Gürtner schmunzelnd. Alfred Schatz habe in seinen 33 Berufsjahren das Gesicht des Ortes mitgeprägt, weil er viele Bauvorhaben und die Entwicklung von Bauland begleitete und verantwortete. Besonders zu schätzen wusste der Bürgermeister vor allem dessen Kontakte und seine Verlässlichkeit.

Als vergangenes Jahr der Hagenbach übergelaufen war, habe der Bauleiter ihn am Samstagnachmittag sofort bei der Koordinierung der Arbeiten unterstützt und ihn nicht im Regen stehen lassen. „Ich habe recherchiert, dass Alfred Schatz über 600 Sitzungen des Gemeinderats mitgemacht hat“, ergänzte Gürtner. Wenn man mit drei Stunden pro Sitzung kalkuliere, habe er also mehr als ein ganzes Arbeitsjahr nur in Sitzungen verbracht. „Ich habe das gerne gemacht“, entgegnete Alfred Schatz und bedankte sich, dass ihm so ein großer Aufgabenbereich übertragen worden war.

Bauamtsleiter Alfred Schatz erhält Lob von allen Seiten

Er habe sich immer bemüht, den Vorschriften, dem Bürgermeister, den Gemeinderäten, der Presse sowie den Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden. Nun freue er sich, dass er seine Amtszeit gesund zu Ende bringen könne. Im Anschluss bedankten sich auch noch die Fraktionssprecher des Gemeinderats bei ihm. „Wir durften erfahren, dass Sie uns gegenüber immer loyal waren, dass Sie uns mit Informationen versorgt haben und dass Sie uns immer zur Seite gestanden sind“, sagte etwa Silvia Rinderhagen (SPD). Er sei wesentlich für den Frieden in den Sitzungen verantwortlich gewesen, weil er es immer geschafft habe, alles auf eine sachliche Ebene zu bringen, lobten ihn die Grünen.

Der ehemalige Gemeinderat Wolfgang Hörig bekam von Bürgermeister Reinhard Gürtner den goldenen Ehrenring der Gemeinde Kissing überreicht. Foto: Edigna Menhard

Im Anschluss wurde Wolfgang Hörig geehrt, der von 1991 bis Ende April 2020 Mitglied des Gemeinderates (CSU) war. Darüber begleitete er andere Ämter, etwa als Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss sowie Bau- und Werkausschuss, er war Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss, 2. Bürgermeister und Jugendbeauftragter.

Ehrenring für Wolfgang Hörig wartete zwei Jahre im Tresor

Für sein Engagement verlieh ihm der Bürgermeister den goldenen Ehrenring der Gemeinde Kissing - wegen Corona leider etwas später als gedacht: „Der Ring schlummert schon zwei Jahre im Tresor“, sagte der Rathauschef. Wolfgang Hörig bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Die Zeit im Gemeinderat habe ihm viel Spaß gemacht, es habe aber auch Zeiten gegeben, die weniger schön waren, etwa als drei seiner Fraktionspartner gestorben sind.

Schmunzelnd erinnerte er sich dann auch noch an kuriose Ereignisse: Während es in anderen Gemeinderäten oft heftige Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen gab, zeigte man sich in Kissing oft einstimmig. Bei den Protesten gegen das Krematorium habe dann eine Frau ein Pappschild hochgehalten mit der Aufschrift „Gegen Einstimmigkeit im Gemeinderat“. Das habe ihn amüsiert. Er schloss seine Rede ab mit einem Appell an die jungen Bürgerinnen und Bürger: Diese sollten nicht nur kritisieren, sondern mitgestalten und mitverantworten. Auf diesem Weg könne man etwas bewegen.