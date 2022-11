Launig und voll Witz: Österreichische Autorin liest in der Bücherei

Die österreichische Schriftstellerin Beate Maxian liest in der Kissinger Bücherei aus ihren Krimis. Nicht nur beim Publikum springt der Funke über.

Beate Maxian, eine der erfolgreichsten Krimiautorinnen Österreichs, war zu Gast in der Kissinger Bücherei und präsentierte ihren aktuellen Roman "Ein letzter Walzer" um ihre Kultfigur Sarah Pauli. Mit Temperament und vielen launigen Anekdoten füllte Maxian den Abend. Außerdem verriet sie, wie sie beim Schreiben vorgeht.

Aus einer Wand voller Karteikarten mit gesammelten Ideen entsteht der Plot ihrer Krimis, von dem jedes Jahr einer veröffentlicht wird. Im April 2023 erscheint ihr nächster Roman, der von der Symbolik in Kunstwerken handelt. Die Österreicherin, die vor fünf Jahren ihre Arbeit als Journalistin zugunsten der Schriftstellerei aufgegeben hat, erzählte aber auch, warum sie ihrem Beruf den Rücken gekehrt hat: Ein Grund sei die nicht immer gegebene Pressefreiheit in Österreich. Viele Fragen dürften gar nicht erst gestellt werden.

Österreichische Autorin liest in Kissing

Das sei in einem Buch anders. So entstand 2011 ihr erstes Buch um die Protagonistin Sarah Pauli, Journalistin und spätere Chefredakteurin. In ihrem zwölften Band der Wien-Krimi-Reihe verwirklichte sie ihren Wunsch, "endlich mal Johann Strauß eine Leiche vor die Füße zu legen". Gemeint ist das Denkmal des Komponisten im Wiener Stadtpark. In ihrem Buch wird dort der Erfolgsdirigent Marko Teufel, verheiratet mit einer Dame aus dem Wiener Hochadel, tot aufgefunden. Natürlich gemeinsam mit seiner heimlichen Geliebten, die eine blutverschmierte Geige in Händen hält.

Ihr eigenes Faible für Symbolik und Aberglauben überträgt die Schriftstellerin auf ihre Protagonistin, die sie in ihrer Reihe mit einer neapolitanischen Großmutter ausgestattet hat. Neapel sei nun mal das Mekka des Aberglaubens. Und so sieht Sarah in dieser Geige ein Motiv, denn die Symbolik ist für sie klar: Wer eine Geige hört, muss unweigerlich nach ihrer Melodie tanzen. Was das nun mit dem Mord zu tun hat, verriet Beate Maxian natürlich nicht. Dafür aber wurde sie zum Abschluss der Lesung von ihrer Schriftstellerkollegin Angela Eßer, der Mitinitiatorin der Kissinger Lesungsreihe, ins Kreuzverhör genommen.

Letzte Lesung in der Kissinger Bücherei

Zur Freude der Besucher und als Höhepunkt des Abends entspann sich eine muntere Unterhaltung zweier Profis untereinander über Wien, den Zentralfriedhof und den Aberglauben. Auch auf Büchereileiterin Petra Scola sprang der Funke über - sie nimmt alle Bände um Sarah Pauli in den Bestand der Bücherei auf.

Neben den Krimi-Reihen der Urlaubsregionen mit Lokalkolorit bietet sich Wien als erfrischende Abwechslung für die Krimi-Fans geradezu an. Die nächste und letzte Buchpräsentation der Reihe Neustart Kultur führt am 14. Dezember nach Schottland – mit Whiskyverkostung. "Sturm über den Highlands" von Sybille Baecker wird der Abschluss des Lesejahres. Für diesen Abend ist eine Anmeldung dringend erforderlich. (AZ)