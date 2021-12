Kissing

Leben im Container: Pandemie und Winter belasten Asylsuchende in Kissing

In Kissing sind viele Asylsuchende in Containern untergebracht.

Plus In der Gemeinde Kissing leben viele Asylbewerber in Containern, sie teilen sich trotz Corona Küchen und Bäder. Gerade im Winter ist das Wohnen dort beschwerlich.

Von Anna Katharina Schmid

Er will Krankenpfleger werden, erzählt er am Telefon. Sein Deutsch ist sicher, die Stimme klar. Der 24-Jährige kam vor vier Jahren aus Gambia - ohne Geld, Studium und Chancen auf eine gute Zukunft, wie er sagt. "Ich will hier arbeiten und eine Ausbildung machen", betont der junge Mann, der zu seinem Schutz seinen Namen nicht nennt. Er hat viele Pläne - und ein erster ist es, aus der Kissinger Asylunterkunft auszuziehen. Er ist dankbar für die Sicherheit und die Möglichkeit, hier zu leben. "Aber es ist nicht so einfach, hier zu wohnen."

