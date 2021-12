Kissing

vor 31 Min.

Leerstand des Bistros in der Kissinger Paartalhalle belastet Verein

Das Bistro in der Paartalhalle in Kissing steht bereits seit zwei Jahren leer.

Plus Das Bistro in der Paartalhalle steht seit Langem leer - schwierig für das Vereinsleben des Kissinger SC. Die Gemeinde will das Restaurant aber wieder bewirten lassen.

Von Anna Katharina Schmid

Seit zwei Jahren schon gehen keine Getränke über die Theke des Bistros in der Paartalhalle, die Küche bleibt kalt. Kein Zusammensitzen nach einem Spiel, kein Abendessen nach dem Training: Für den Kissinger SC ist der Leerstand immer noch einschneidend, wie Vorsitzende Marion Lang erzählt. Die Gemeinde will das Bistro wieder bewirten lassen, doch in nächster Zeit wird das schwierig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen