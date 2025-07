Trinkbrunnen als Schutz in Hitzezeiten: Kissing lehnt Konzept ab

Wochenlange Trockenheit und Temperaturen bis 40 Grad: Die Folgen des Klimawandels werden auch in der Region zur Gefahr für die Menschen. In Kissing wollen die Grünen deshalb Trinkwasserbrunnen aufstellen. In einem Antrag fordern sie ein Konzept zur Installation und zum Betrieb öffentlicher Trinkwasserspender. Dafür sollen geeignete Standorte benannt und Fördermöglichkeiten geprüft werden. Im Gemeinderat war die Skepsis jedoch groß.

