Lesung in der Bücherei führt Publikum durchs Mittelalter bis zur Vorkriegszeit

Zwei bekannte Autoren lasen in der Kissinger Bücherei aus ihren neuesten Romanen. Sie verrieten auch, was sie zum Schreiben motivierte.

Eine besondere Buchpräsentation konnten die Besucherinnen und Besucher kürzlich in der Kissinger Bücherei erleben. Oliver Pötzsch, bekannt von der Henkerstochter-Reihe und Heidi Rehn, Erschafferin starker Frauengestalten aus der Historie, lasen aus ihren neuesten Romanen. Spannend war nicht nur der zeitliche Spagat vom Mittelalter zur Vorkriegszeit, sondern auch die Interviews, die Angela Eßer, die Dritte im Bunde, mit den beiden Schriftstellern führte.

Bekannte Autoren in der Kissinger Bücherei

Eßer, Initiatorin der zweiten Neustart Kultur-Reihe und selber Schriftstellerin, entlockte den beiden Gästen viele Informationen, die weit über das Klappentextwissen hinausgehen. So erfuhr man auch von ganz unterschiedlichen Motivationen Bücher zu schreiben. Oliver Pötzsch, der selber aus der Henkersdynastie Kuisl abstammt, hatte freilich einen anderen Anlass, als Heidi Rehn, die direkt vom Verlag gebeten wurde, über Marie Marc, die im Schatten von Franz Marc stehende Ehefrau und selbst Malerin, zu schreiben.

Heidi Rehn, deren Roman "Die Frau des Blauen Reiter" im Jahre 1905 beginnt, las von den Anfängen der Beziehung der beiden Künstler und erzählte von den Schwierigkeiten der Frauen zur damaligen Zeit sich mit Kunst über Wasser zu halten, aber eben auch anerkannt zu werden. Der anschließende Sprung zurück ins Mittelalter, in die Zeit von der heiligen Allianz unter dem deutschen Kaiser Leopold, gelang Oliver Pötzsch, der mit Henkersschwert und verschiedenen Medizinfläschchen angereist war, mühelos.

"Die Henkerstochter und die schwarze Madonna", in das Jahr 1681 nach Altötting verortet, ist bereits der neunte Band der Reihe. Es wird auch einen 10. Band geben, versprach der Autor, der vor Kurzem eine neue Reihe über einen Totengräber im Wien der Jahrhundertwende begann. Oliver Pötzsch verriet, dass in dieser Zeit die Anfänge der modernen Kriminalistik zu finden seien. Alle Titel der Henkerstochter-Reihe, der Totengräber-Reihe, sowie einige Titel von Heidi Rehn, können in der Bücherei Kissing entliehen werden. (AZ)

Info: Eine weitere Veranstaltung der Reihe "Neustart Kultur" wird am 3. Mai mit der Autorin Lisa Graf und dem Schriftsteller Christof Weigold stattfinden