Leukämie und Schimmel im Haus: Familie kämpft für achtjährige Tochter

Plus Die achtjährige Gianna Pfeifer aus Kissing hat Leukämie. Weil das Haus der Familie mit Schimmel befallen ist, starten ihre Eltern online eine Spendenaktion.

Von Sebastian Richly

An den 19. Juni erinnert sich Stella Pfeifer ganz genau. Es war der schlimmste Tag ihres Lebens. Ihre Tochter Gianna wurde bewusstlos, die Eltern brachten die Achtjährige in die Notaufnahme. "Im Krankenhaus traf uns dann der Schlag. Dieser Moment taucht immer wieder in meinem Kopf auf", erzählt die Mutter - Diagnose: Leukämie. Seitdem ist nichts mehr wie zuvor. Es folgten bange Monate: Chemotherapie, viel Leid und jede Menge Kampf, aber auch Zuversicht. Jetzt gibt es ein weiteres Problem: Die Wände ihres Hauses in Kissing sind von Schimmel befallen, ein Umbau ist dringend notwendig. Stellas Eltern haben deshalb online die Spendenaktion "Ein Zuhause für Gianna" gestartet. Mit den Einnahmen soll zumindest ein Teil der Kosten für die Beseitigung der Schäden gedeckt werden.

