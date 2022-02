LEW baut Strommasten zwischen Merching und Kissing mit Helikopter ab

Plus Seit Ende 2021 ist das Umspannwerk Kissing von Norden angebunden - die Leitungen nach Merching werden abgebaut. Zum Teil ist ein Helikopter im Einsatz.

Große Maschinen sind zur Zeit zwischen Kissing und Merching im Einsatz. Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, hat mit dem Abbau der Hochspannungsleitungen begonnen. Das Abmontieren ist aufwendig - und für einen Bereich wird sogar ein Helikopter benötigt.