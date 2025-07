LEW Club zu Energie und elektrischer Mobilität auf Gut Mergenthau

Der LEW Energie Club lädt am Mittwoch, 23. Juli. ab 18 Uhr zu einer Veranstaltung auf Gut Mergenthau in Kissing ein. Mit Impulsvorträgen, Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus Energie, Politik und Wirtschaft sowie Angeboten zur Vernetzung bietet der LEW Energie Club eine zentrale Anlaufstelle für Fragen zu neuen Entwicklungen rund um Energie und elektrische Mobilität. Interessierte aus der Region können sich so fundiert auf ihre kommenden Projekte vorbereiten.

Das Programm umfasst Vorträge zu TUM Hyperloop, der innovativen U-Bahn Europas, zum interkommunalen IT-Projekt der Stadt Königsbrunn, zu Onsite-PPA, Wärmecontracting-Lösungen und eine Führung zu Solarthermie, Hackschnitzel-Trocknung und Verstromung auf Gut Mergenthau.

Präsentiert werden außerdem der eTruck eActros 600 von Daimler Trucks, Mercedes-Benz LKW sowie E-Fahrzeuge von BMW, Mini und BYD von Raisacher, Augsburg. Abgerundet wird das Programm mit einem entspannten Get-together in angenehmer Atmosphäre. Die Teilnahme am LEW Energie Clubs ist kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten die Veranstalter um Anmeldung unter www.lew.de/energieclub. (AZ)