Kissing

18:30 Uhr

Licca Liber: Das sagen die Menschen vor Ort zum großen Umbau des Lechs

Plus Sauberes Trinkwasser, trockene Keller, gesunde Seen – die Leute in Mering und Kissing haben bei der Renaturierung des Lechs Sorgen, aber auch Hoffnungen.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Kein Stein bleibt auf dem anderen, wenn es zwischen Mandichosee und Augsburger Hochablass an die Renaturierung geht. Das hat die Planung für das Projekt Licca Liber gezeigt, die das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth vergangene Woche öffentlich vorstellte. Der Lech soll freier fließen in einem Bereich, der doppelt so breit ist wie heute und einige Nebengewässer beinhaltet. Ziel sind eine bessere Gewässerökologie sowie positive Effekte auf Grundwasser und Hochwasserschutz. Was sagen die Menschen vor Ort, in Mering vor allem aber im nahen Kissing, zu dem Megaprojekt?

Licca Liber ist für Kissing besonders wichtig. Deswegen hatte Bürgermeister Reinhard Gürtner dafür gesorgt, dass es für Gemeinderat und die Verwaltung schon vorab eine Vorstellung gab. "Grundsätzlich ist es eine gute Geschichte", urteilt Gürtner. Dennoch werde man die Planung ganz genau prüfen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wird die Kommune beteiligt und hat noch mal die Möglichkeit, Hinweise einzubringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen