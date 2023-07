Licca Liber - hier erfahren Kissinger und Meringer, was geplant ist

Die Pläne für die Lechrenaturierung sind fertig. Die Planer stellen diese für alle Interessierten bei einer Infoveranstaltung vor. Dabei geht es auch ums Grundwasser.

Hohe Grundwasserstände und Naherholung - der Lech ist für die Anwohner-Gemeinde Kissing sowohl eine Bereicherung als auch ein Verursacher vieler Probleme. Entsprechend groß ist hier die Betroffenheit bei der groß angelegten Lech-Renaturierung Licca Liber. Seit zehn Jahren arbeitet das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth an dem Projekt. Nun ist mit Abschluss der Planungen ein Meilenstein erreicht. Bevor es weiter ins Planfeststellungsverfahren geht, wollen die Beteiligten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich aus erster Hand über die Pläne zu informieren. Dazu findet am Mittwoch, 19. Juli, ab 18 Uhr eine öffentliche Infoveranstaltung statt, im Jakob-Fugger-Saal der IHK Schwaben, Stettenstraße 1 + 3 in Augsburg.

"Wir würden uns freuen, wenn auch viele Menschen aus Mering und Kissing kommen würden, weil es für sie wirklich interessant ist", sagt Simone Winter vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Vor allem Kissing sei von den Anliegergemeinden räumlich am nächsten dran am Lech. "Wir haben hier ein Trinkwasserschutzgebiet und es gibt heute schon Probleme mit hohen Grundwasserständen. Da würden wir gerne zeigen, was mit Licca Liber auch Positives für die Menschen hier herausgekommen ist", erklärt sie. Bei der Infoveranstaltung sind die Planer vor Ort. Das Wasserwirtschaftsamt hat für Licca Liber unter anderem ein großes Grundwassermodell erstellen lassen. Auch dieses wird vorgestellt und die Verantwortlichen dafür stehen für Rückfragen zur Verfügung.

Das Grundwasser spielt bei Licca Liber eine große Rolle

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth begann 2014, mit verschiedenen Interessenvertretern die Entwicklungsziele für den Lech auf Basis einer Online-Befragung der Bürgerinnen und Bürger aus Augsburg, Kissing, Königsbrunn und Mering ab. Die Machbarkeit der Entwicklungsziele in Bezug auf mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser und die Stabilität der Flusssohle wurde 2019 untersucht. Anschließend stellte das Wasserwirtschaftsamt der Öffentlichkeit die Vorzugsvariante für die Renaturierung des Lechs zwischen Staustufe 23 und dem Hochablass vor.

Diese Vorzugsvariante wurde seit 2021 im Detail ausgeplant. Die für das Planfeststellungsverfahren erforderlichen Unterlagen werden aktuell fertiggestellt und im Herbst bei der unteren Wasserrechtsbehörde der Stadt Augsburg eingereicht. Simone Winter: „Es ist uns gelungen, die Planungen für einen freien Lech fertigzustellen und eine genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten. Mit verschiedenen Akteuren konnte die Planung intensiv abgestimmt und zahlreiche Knackpunkte gelöst werden."