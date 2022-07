Kissinger Firma stattet die Metro in Lima aus

Das Technikunternehmen Pfaff liefert wichtige Teile für ein Depot der Straßenbahn in Peru.

Die Firma Pfaff Verkehrstechnik hat einen Großauftrag in Südamerika erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es für ein neues Depot der Metro im peruanischen Lima in Peru Anlagenteile zur Werkstattausrüstung geliefert. Pfaff Verkehrstechnik ist ein Tochterunternehmen der in Kissing ansässigen Columbus McKinnon Engineered Products.

Die gesamte Ausrüstung, die Pfaff Verkehrstechnik bereitgestellt und nun gemeinsam mit anderen Firmen montiert hat, umfasst demnach neben einer Unterflurhubanlage auch Drehgestell-Hebestände, Achs-Hebevorrichtungen, mobile Hebeböcke, manuelle Drehscheiben, Hubdrehvorrichtungen für Drehgestellrahmen, Hilfsdrehgestelle und Transportvorrichtungen in großen Stückzahlen. Die Installation sei nun abgeschlossen, die Anlage werde in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen.

Metro in Lima nutzt Energie aus Wasserkraftwerken

Die Metro Lima nutze als einziges städtisches Fortbewegungsmittel in Peru elektrische Energie aus Wasserkraftwerken. Mit der Eröffnung des Nordabschnitts der Linie 1 im Jahr 2014 erreiche die überwiegend als Hochbahn geführte Metro mit 26 Stationen eine Länge von knapp 35 Kilometern. Ein Ausbau des Schienennetzes auf bis zu fünf Linien sei geplant, die zweite Linie befinde sich derzeit im Bau.

Die Teile von Pfaff sorgten nun dafür, dass die Fahrzeuge kürzer in der Werkstatt verbleiben müssten und die Arbeiten effizienter gestaltet würden, teilt das Unternehmen mit.

Die Montage und die Inbetriebnahme, die wegen den geltenden Covid-19-Bestimmungen aus der Ferne erfolgen musste, sei eine große Herausforderung für Pfaff Verkehrstechnik als Hauptlieferant der hochmodernen Anlage gewesen. (AZ)