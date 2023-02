Lkw-Anhänger zerkratzt im Vorbeifahren Auto

In Kissing beschädigt ein Autotransporter einen Pkw. Der Fahrer macht sich davon.

In der Straße Kirchberg in Kissing ereignete sich am Mittwoch gegen 8:20 Uhr ein Unfall. Laut Polizei bemerkte eine 31-jährige Autofahrerin hinter sich einen weißen Lkw mit zwei Anhängern zum Autotransport. Die Fahrerin hielt deshalb am Straßenrand, um den Transporter vorbeifahren zu lassen.

Autotransporter verursachte Sachschaden von rund 3000 Euro

Während des Überholmanövers streifte einer der Anhänger das Auto der Frau. Ihr weißer Pkw wurde an der Front zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Autotransportes floh. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)