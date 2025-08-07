Neue Gewerbeflächen an der B2 in Kissing und in Mering

Mit dem ehemaligen O&K-Gelände und dem Silberpark hat Kissing bereits heute große Gewerbegebiete westlich der B2. Diesen verkehrsgünstig gelegenen Standort will die Kommune weiter ausbauen. Das rund sieben Hektar große Gewerbegebiet „Lindenau“ an der B2 ist aktuell in Planung. Angrenzend an das Krematorium sind zuvor Erweiterungsflächen ausgewiesen worden. Für diese legte der Gemeinderat nun die Straßenführung fest.
