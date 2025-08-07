Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Kissing plant neues Gewerbegebiet an der B2: Konkurrenz mit Mering?

Kissing

Neue Gewerbeflächen an der B2 in Kissing und in Mering

Kissing erweitert die Flächen beim Krematorium und plant ein neues Baugebiet. Auch Mering möchte seinen Gewerbepark vergrößern. Stehen die Kommunen in Konkurrenz?
Von Gönül Frey
    • |
    • |
    • |
    Auf rund sieben Hektar (rot markierte Fläche) plant die Gemeinde Kissing ein großes Gewerbegebiet an der B2.
    Auf rund sieben Hektar (rot markierte Fläche) plant die Gemeinde Kissing ein großes Gewerbegebiet an der B2. Foto: Gemeinde Kissing

    Mit dem ehemaligen O&K-Gelände und dem Silberpark hat Kissing bereits heute große Gewerbegebiete westlich der B2. Diesen verkehrsgünstig gelegenen Standort will die Kommune weiter ausbauen. Das rund sieben Hektar große Gewerbegebiet „Lindenau“ an der B2 ist aktuell in Planung. Angrenzend an das Krematorium sind zuvor Erweiterungsflächen ausgewiesen worden. Für diese legte der Gemeinderat nun die Straßenführung fest.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden