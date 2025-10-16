Soko Tierschutz veranstaltet am Samstag Mahnwache gegen Kaninchen-Massenhaltung

Unter dem Motto „Lichter für Kaninchen“ findet am Samstag, 18. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr eine Mahnwache in Kissing statt. Die Veranstalter von der Soko Tierschutz erwarten mindestens 150 Teilnehmer. Die Mahnwache richtet sich gegen die Massentierhaltung von Kaninchen für medizinische Zwecke auf einem Kissinger Hof. Sie will ein Zeichen dafür setzen, dass es laut Soko Tierschutz auch Alternativen ohne Tierblut gibt. Nähere Angaben zum Ablauf und der Örtlichkeit gibt es aktuell nicht, die Information erfolgt über Facebook. Die Teilnehmenden werden dort momentan gebeten, Lichter und Schilder, jedoch keien Banner und Masken mitzubringen.

600 Menschen gehen gegen Kaninchenbetrieb auf die Straße: Bilder von der Demonstration Icon Galerie 49 Bilder Die Soko Tierschutz hat in Kissing zu der Veranstaltung eingeladen, um gegen die Haltung von tausenden Kaninchen in einem Kissinger Betrieb zu medizinischen Zwecken zu protestieren.

Ins Rollen gekommen war das Thema Ende September. Die Soko Tierschutz hatte Fotos und Videos an Medien weitergegeben, die ein als Mitarbeiter eingeschleustes Mitglied heimlich in den Ställen aufgenommen hatte. Die Kritik der Organisation richtet sich einerseits gegen Tierversuche für medizinische Zwecke im Allgemeinen. Andererseits geht es auch um die Behandlung der Tiere in den Kissinger Ställen. Der Landwirt setzte sich gegen die Vorwürfe zur Wehr.

Kaninchen-Haltung: Stille Demo der Soko Tierschutz am 18. Oktober 2025 in Kissing

Laut dem Betreiber werden in der Anlage mehrere Tausend Tiere gehalten. Das zuständige Veterinäramt spricht von 36.000 Kaninchen jährlich. Zuletzt wurde die Anlage 2023 erweitert.

Am 3. Oktober fand bereits ein Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung vor dem Kissinger Rathaus statt. 600 Menschen nahmen daran teil. (AZ)