Mahnwache für Kaninchen: Über 200 Menschen protestieren mit Lichtern

Sechs Stunden lang waren Malou Ostwald und Max Scharnofske aus Nordrhein-Westfalen unterwegs, um am Samstag nach Kissing zu kommen. Auch Nicole Weidinger reiste aus Nürnberg an. Andere hingegen waren Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde. Gemeinsam mit mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahmen sie an einer Mahnwache der Soko Tierschutz teil – als stiller Protest gegen die Anlage zur Kaninchenhaltung, in der laut der Tierrechtsorganisation Verstöße dokumentiert wurden. Die Tiere werden dort für die pharmazeutische Produktion eingesetzt. Die Mahnwache zeigt: Die Veröffentlichung der verdeckt gefertigten Aufnahmen aus der Kissinger Anlage hallt weiter nach. Bereits am 3. Oktober hatten rund 600 Menschen gegen die Nutzung von Kaninchenblut für medizinische Zwecke demonstriert.

Eindrücke von der Mahnwache in Kissing Icon Galerie 24 Bilder Mehr als 200 protestieren in Kissing auf stille Art und Weise gegen eine Anlage, in der Kaninchen zu medizinischen Zwecken gehalten und getötet werden. Bilder von der Veranstaltung.

Kissing: Soko Tierschutz setzt bei Mahnwache auf stille Botschaft

Soko-Tierschutz-Mitgründer Friedrich Mülln betonte vor Ort den Unterschied zur ersten Demonstration: „Mahnwachen sind für mich ein sehr mächtiges Werkzeug, weil sie ruhig sind. Es ist eine Art Andacht – und sie geben den Menschen die Möglichkeit, mit den Tieren zu fühlen.“ In seiner Ansprache sagte er weiter: „Das Einzige, wie wir mit Verzweiflung, Trauer und Wut umgehen können, ist, auf die Straße zu gehen, Gesicht zu zeigen und friedlich Widerstand zu leisten.“

Mit der Teilnehmerzahl zeigte sich Mülln zufrieden. Die Organisatoren verteilten elektrische Kerzen und Schilder mit Fotos der Kaninchen aus dem Betrieb und Worten wie „Tod“, „Gewalt“ und „Folter“. Viele Teilnehmende hatten eigene Plakate dabei – mit Slogans wie „Kein Tropfen Blut für euren Profit“, „Wissenschaft? Das ist Folter“ oder „Tierversuch ist kein Fortschritt“.

Auch Martin Winter aus Augsburg war unter den Demonstrierenden. Auf seinem selbst gebastelten Schild stand: „Alternativen statt Tierblut“. Für ihn geht es vor allem darum, die Politik zum Handeln zu bewegen: Mehr Fördermittel sollen in die Erforschung und Entwicklung tierversuchsfreier Alternativen fließen. Schon bei der ersten Demonstration war er dabei – und ist überzeugt, dass wiederholte Präsenz dazu beiträgt, das Thema trotz des schnellen Nachrichtentempos im öffentlichen Bewusstsein zu halten.

Mahnwache in Kissing: Soko Tierschutz kritisiert Betreiber der Kaninchenanlage

Ähnliche Forderungen äußerten auch andere Teilnehmende, darunter Ostwald und Scharnofske. Beide engagieren sich seit Jahren im Tierschutz und erfuhren über den Instagram-Kanal von Soko Tierschutz von dem Fall. „Über Tierversuche, gerade mit Kaninchen, wird viel zu wenig gesprochen“, sagen sie. Sie hoffen, dass Aktionen wie diese Mahnwache das Bewusstsein für tierversuchsfreie Alternativen in der Pharmaforschung stärken und mehr Aufklärung anstoßen. Für Weidinger aus Nürnberg steht fest: Der Druck müsse aufrechterhalten bleiben, bis die betroffene Anlage geschlossen ist.

Friedrich Mülln, Mitgründer von Soko Tierschutz, kritisierte in seiner Rede bei der Mahnwache den Betreiber der Anlage, Ludwig Asam, direkt. Foto: Allen Xu

In seiner Rede wandte sich Mülln direkt an den Betreiber: Er warf ihm vor, sich weder zu einem Dialog bereit erklärt noch Konsequenzen für die Mitarbeitenden gezogen zu haben, die bei der mutmaßlichen Misshandlung von Tieren gefilmt. „Diese Firma sollte endlich Reue zeigen und Verantwortung übernehmen“, forderte er. Der Betrieb hatte sich seit der Veröffentlichung gegen die Vorwürfe gewehrt und gleichzeitig bekräftigt, dass ein grober Umgang mit den Tieren, wie es das Videomaterial nahelegt, nicht geduldet werde.

Abgesehen von Müllns Ansprache verlief die Mahnwache ruhig und ohne Zwischenfälle. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte die Zahl von rund 200 Teilnehmenden und sprach von einem friedlichen Verlauf. Die Polizei war mit ausreichend Kräften vor Ort. Für Mülln steht fest, warum das Thema so viele Menschen bewegt: „Das ist einfach diese Wahrheit über die Kaninchen, die ans Licht gekommen ist. Sobald man die Geheimhaltung der Tierversuchsindustrie lüftet, gehen die Menschen auf die Straße.“